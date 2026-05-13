IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Двама германски войници от НАТО са били бити в Нидерландия

Те са с леки наранявания и в добро здравословно състояние

13.05.2026 | 07:58 ч. 27
Снимка DW

Снимка DW

Двама германски войници от командването на НАТО в Брунсум, Нидерландия, са били подложени на словесно и физическо нападение, съобщи говорител на германското министерство на отбраната, цитирано от ДПА.

Военнослужещите са получили леки наранявания и са в добро здравословно състояние, предава БТА. Случаят се разглежда като "инцидент, свързан със сигурността".

Възможните мотиви за нападението все още се разследват от нидерландската военна полиция и цивилните органи на реда. Според информация на ДПА се проверяват и твърдения, че нападателите са скандирали антинатовски лозунги и са били с маски.

Съвместно  командване на силите на НАТО в Брунсум е оперативен щаб, който отговаря за отбраната на Централна Европа от Атлантическия океан до източната граница на алианса.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

германски войници НАТО бити нидерландия
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem