Драганов на фона на войни и скъп петрол: Очаква ни силно лято

Независимо от тежката ситуация с две войни и повишаващи се цени на горива и услуги, очакванията за летния сезон са положителни, смята директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов.

"Всички разговори ги започваме с това, че цените на горивата поскъпват, самолетите нямат керосин, това не се отнася за нас. Ние имаме керосин, имаме достатъчно гориво, поскъпването няма да се отрази. Ние сме виждали и по-високи цени, сега сме на 112 долара на барел, а сме били във времена, когато беше 188. По майските празници имаме над 1 млн. пътувания", каза Драганов пред Bulgaria ON AIR.

Над 2,5 млн. пътувания се очакват в България през май, като около 1 млн. от тях ще бъдат на чуждестранни туристи. По думите му покрай Giro d'Italia също ще има поток от хора.

"Mного интензивен месец. Около 1 млн. ще бъдат чужденците, които ще влязат в България. По морето очакваме най-много туристи от Румъния, а за София - от Италия, Германия, Испания. Летище "Васил Левски" обслужва средно дневно около 20-25 хиляди преминавания. България се припознава като сигурна туристическа дестинация, имаме много добри цени. Ние сме сред търсените дестинации", допълни Драганов.

Той подчерта, че чартърните полети намаляват.

"Преди време бяха около 80% от туризма ни, а сега са около 6%. Навлизат нискотарифните авиокомпании. Битката в туристическия бранш е битката за паркиране около летищата. Местните туристически общности се стремят да привлекат самолети, които да кацнат на тяхното летище, защото това означава няколкостотин души веднага във вашия град", поясни гостът.

Драганов е на мнение, че туристите не трябва да обръщат внимание на студеното време по морето, защото Черноморието ни разполага с редица спа хотели.

"Топли басейни има навсякъде. В момента водата е чудесна за англичаните, защото в Брайтън водата през август се движи между 16 и 18 градуса. Тук стига до 23-24 градуса. Цените са разнообразни - средната цена е 56 евро на нощувка. Имаме по-ниски и по-високи, разбира се. Имаме ръст в приходната част от 17%, което подсказва, че нещо се е променило - много хотели станаха четиризвездни и петзвездни. В последните 2 години хотелите от 3 звезди минаваха на по-висока категория. Сега имаме по-малко резервации за хотелите от по-ниска категория и увеличаване на местата за настаняване от по-висока категория", добави директорът на Института за анализи и оценки в туризма.

"Ние имаме хотели, които са с висока категория, където цената се движи от порядъка на 300-350 евро за нощувка и места няма. Цената не е важна, важно е с кого си. А в същото време 14% от населението въобще не пътува. Това, което се търси най-много, е място с гледка", коментира още Румен Драганов.