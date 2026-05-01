Слави Василев: Мига червена лампа, реалният дефицит не е 3%

"Прогресивна България" ще работи за разкриване на злоупотребите във властта.

"Много е важно да излезе информация с осветляване на тези действия, които са накърнили обществения интерес", заяви той. Даде и пример със средства, пренасочени между държавни дружества: "Около 120 милиона евро са били иззети от печалбата на ВМЗ и пренасочени към „Монтажи“, където тази сума изтича", заяви пред bTV депутатът от ПБ Слави Василев.

Според него финансовото състояние на държавата е сериозно.

"До нас стига информация, че реалният дефицит не е 3%, той е много по-висок. Положението по отношение на фискалната политика мига на червено".

Василев призна, че "Прогресивна България" ще търси диалог по ключови теми като съдебната реформа с ПП и ДБ, но като цяло дневният ред ще го ръководи партията на Радев.

Изборът на председател на парламента

По думите на Василев, номинацията на Михаела Доцова за председател на Народното събрание е дошла от президента Румен Радев. Той подчерта, че въпреки това, решението е било обсъждано и в партията: "Ние я обсъждахме, но тя още по време на първите ни съвещания излезе като лидер на парламентарната дейност. И нейният избор беше съвсем естествен".

На въпрос дали партията ще се ръководи еднолично от държавния глава, Василев защити модела на силно лидерство: "Всяка една успешна политическа организация е пирамидална и на върха трябва да стои лидер, който е разпознат. Авторитетът на президента е такъв, че това улеснява демократичния процес, това не го затруднява".