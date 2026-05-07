Клисурски: Пари в държавата има, 6,8 млрд. евро е фискалният резерв към 30 април

“6,8 млрд. евро е размерът на фискалният резерв към 30 април, пари в държавата към момента има. Това е едно сравнително високо ниво", каза по време на изслушването си служебният министър на финансите Георги Клисурски.

“Състоянието на финансите на страната е адекватно за ситуацията, в която се намираме.

Работи се с удължителен бюджет без промяна или подобряване на фискалните политики от бюджета за 2025 г. Няма и приет бюджет за 2026 година, а вече е май месец. Като вземем тези факти предвид, състоянието на бюджета е адекватно”, добави още Клисурски.

По отношение на траекторията и на това как финансите на страната ще се развият, най-важната задача е приемането на бюджета за 2026 г., защото от него зависи как ще завърши годината. Дефицитът в бюджета към 30 април по КФП е в размер на 1.750 млрд. евро, или около 1.4% от БВП. През април той се е увеличил с 220 милиона евро”, допълни министърът.

“Във Фискалния резерв има достатъчно наличности за следващите два месеца. Важно е в следващите два месеца ресурсите да се ползват с отговорност и да се извършват социални плащания и разходи за заплати. Мисля, че средствата са напълно достатъчно и за капиталовите инвестиции”, заяви Клисурски от парламентарната трибуна.

“С наличните 6,8 млрд. евро към момента могат да бъдат покрити всички разходи в държавата до приемане на редовен бюджет”, каза в заключение Клисурски.

Предложението за изслушване е внесено от председателя на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов.