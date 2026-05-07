Проф. Русев: Иран е трън в окото на всички държави в региона

Близкият изток е регион, който е в перманентна политическа криза. Няма как да не забележим, че светът е изтъкан от непрекъснати прояви на регионални конфликти, а преди да оценим текущата ситуация, трябва да сме наясно, че е възможно да гледаме на света през призмата на това как количествените натрупвания водят до качествени изменения. Светът живее с „икони“ като Тръмп, Путин, невидимия аятолах в Иран и други. Това каза проф. Марин Русев, преподавател в катедра "Регионална и политическа география” към СУ "Св. Климент Охридски", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Виждаме сътресенията, които „Вагнер“ предизвика в Африка, ООН има нужда от преразглеждане и катарзис и дори не сме сигурни дали НАТО все още е това, което е било в миналото. „Анализаторите, които следят Залива, смятат, че е крайно време да спрем да слушаме декларации, а да гледаме действията“, коментира гостът.

Сценариите в Иран трябва да се разглеждат през призмата на предстоящите междинни избори в САЩ и това кой ще ръководи Иран. От тази гледна точка няма как да разглеждаме събитията само от финансова или икономическа гледна точка. Никога конюнктурните изменения на даден пазар или стока не могат да бъдат достатъчен мотив за дългосрочно предвиждане на бъдещето.

Според събеседника хубавото на пазарния механизъм е, че той рано или късно намира равновесие между стоки, парична маса, производители и купувачи. В този смисъл случващото се днес вероятно ще се успокои постепенно. Бързите изменения на пазара могат да бъдат последвани от нови бързи промени, докато по-плавните промени водят до дългосрочна стабилност.

В Иран Тръмп се е заел с дела, които САЩ са отлагали с десетилетия.

Една временна победа на САЩ ще бъде свързана с повторение на бомбардировките или изтощение на Иран, който има проблем с невъзможността да изнася петрола, който се добива. Неефективно и скъпо е да се възстановява един затворен сондаж. „В Иран текат тежки процеси на финансов, политически и продоволствен колапс. Няма как тази хунта да продължи да заблуждава населението твърде дълго“, обясни проф. Русев.

Той допълни, че дългото упорство на страната се държи на силния фундаментализъм, което прави разрешаването на кризата трудно. При всички положения обаче няма да има дълга, тежка и масова континентална офанзива. Няма нито една държава в света днес – освен Иран – която да е записала в главния си закон, че основна цел на държавността е да бъдат унищожени САЩ и Израел. При такава доктрина ядреното оръжие е изключително опасно. Дълго време беше смятано, че Иран може да бъде принуден по мирен начин да се откаже от ядрените оръжия.

Съществува опасност от гладни бунтове в Иран, тъй като там населението се увеличава с около милион и половина на година.

Гостът посочи, че Иран е трън в окото на всички съседни държави в региона.

Ако по някакъв начин страната бъде омаломощена, това ще зарадва съседите й. Отпорът може да бъде сериозен, тъй като опасността от тероризъм е съвсем реална.

Китай е великият балансьор в глобалното пространство. След Втората световна война страната не е използвала военни средства за разрешаването на нито един свой проблем. Ако Китай бъде въвлечен в кризата, може да се стигне до тежък глобален конфликт.

По-силният винаги търси начини да надделее над по-слабия. Единственият вариант за успокояване на ситуацията в Евразия е аятоласите да изчезнат. Няма как да има дългосрочно споразумение, ако Иран не загуби битката. „Рано е да очакваме САЩ да бъдат победени, но рано или късно всички велики сили губят почва под краката си. Сега обаче е рано“, прогнозира проф. Русев.

