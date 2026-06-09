IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 110

Задържаха педофил, блудствал с 8-годишно момиче

Използвал и сила - нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата

09.06.2026 | 18:30 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж на 38 години е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за блудство спрямо малолетно дете в Благоевград. На 8 юни в къща в Благоевград обвиняемият  извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на 8-годишно момиче. 

По данни на прокуратурата блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата.

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествие и оперативно-издирвателни мероприятия, проведени са разпити на свидетели. От събраните до момента доказателства по делото може да се направи обосновано предположение, че 38-годишният Т.М. е съпричастен към извършеното престъпление.

Т.М. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода от три до 15 години.

С оглед високата обществена опасност на деянието и наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление предстои наблюдаващият прокурор да изготви искане до Районен съд – Благоевград за вземане на мярка за неотклонение „задържане по стража“ по отношение на обвиняемия.

С постановление на прокурор Т.М. е задържан за срок до 72 часа с оглед осигуряване довеждането му пред съда.

Разследването по делото продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

блудство Благоевград
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem