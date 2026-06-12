Четирима в ареста след бой заради форсиране на кола

Четирима души са арестувани след бой между две групи в Радомир, съощава МВР.

Инцидентът е станал около 17:00 часа вчера в жилищен комплекс "Гърляница". По първоначални данни спорът е започнал след забележка, отправена от местен жител към водач на лек автомобил, който форсирал двигателя на превозното си средство. Впоследствие конфликтът прераснал във физическа саморазправа, а на място се събрали повече хора от двете страни.

На място са изпратени полицейски екипи, които са предотвратили по-нататъшна ескалация на ситуацията.

При инцидента е пострадал 48-годишен мъж, който е получил порезна рана в областта на лявата предмишница. На пострадалия е оказана медицинска помощ, като няма опасност за живота му.

По случая са задържани четирима души - по двама от всяка страна, за които е установено, че са сред основните участници в конфликта.

Водачът на лекия автомобил е напуснал мястото преди пристигането на полицейските служители. Предприети са действия за установяването и задържането му. По случая е образувано бързо производство за причиняване на телесна повреда.