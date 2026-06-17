Спипаха непълнолетен с канабис и дрогиран шофьор във Великотърновско

Полицията във Великотърновско иззе наркотични вещества при няколко проверки във Велико Търново, Свищов и Павликени, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При една от проверките служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към областната дирекция са установили 29-годишен мъж от Велико Търново. У него е намерена саморъчно свита цигара с растителна маса, която миришела на канабис. При последвала проверка в жилището му полицаите открили и иззели още две глави растителна маса, реагирали при полеви наркотест на марихуана.

Същия ден при специализирана полицейска операция в Свищов е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 27-годишен мъж от село Вардим. В колата е намерено топче с около един грам бяло кристалообразно вещество, което при полеви тест реагирало на амфетамин. При последвало претърсване в автомобила са открити още пет топчета, всяко по около един грам, със същото съдържание.

В рамките на същата операция в Павликени е проверено непълнолетно момче от село Стамболово. От него са иззети около три грама листна маса, реагирала при полеви наркотест на канабис.

По трите случая са образувани бързи производства.

От полицията съобщиха и за шофьор, седнал зад волана след употреба на наркотици. Вчера следобед служители на "Пътна полиция" са проверили 36-годишен водач от Велико Търново. Тестът му е отчел положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин. Мъжът е дал кръвна проба, задържан е за срок до 24 часа и по случая е образувана преписка, пише БТА.