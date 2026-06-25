Убиецът на Къци от Лъвов мост остава за постоянно в ареста

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста Румен, мъжът бутнал и убил Къци в района на Лъвов мост. Инцидентът стана преди няколко дни. По случая има задържани.

Преди два дни Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение за умишлено убийство на мъжа, бутнал свой колега през парапета на Лъвов мост. Според близки на двамата до инцидента се стига след спор за доза дрога.

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Секунди преди фаталния инцидент възниква спор между двама мъже. След скандала 36-годишният мъж пада от Лъвов мост и загива.

Първи за криминалния случай съобщава потребител в социалната мрежа, станал свидетел на инцидента.