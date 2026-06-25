BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 127

Убиецът на Къци от Лъвов мост остава за постоянно в ареста

Инцидентът стана преди няколко дни

25.06.2026 | 17:26 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста Румен, мъжът бутнал и убил Къци в района на Лъвов мост. Инцидентът стана преди няколко дни. По случая има задържани.

Преди два дни Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение за умишлено убийство на мъжа, бутнал свой колега през парапета на Лъвов мост. Според близки на двамата до инцидента се стига след спор за доза дрога.

Свързани статии

Секунди преди фаталния инцидент възниква спор между двама мъже. След скандала 36-годишният мъж пада от Лъвов мост и загива.

Първи за криминалния случай съобщава потребител в социалната мрежа, станал свидетел на инцидента.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Лъвов мост убийство Къци постоянен арест Румен
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem