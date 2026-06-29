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Българин е обвинен, че пребил и заплашил с убийство приятелката си във Виена

Жената е в болница след множество удари с тъп предмет

29.06.2026 | 22:52 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

29-годишна жена е била нападната във Виена от своя приятел - 29-годишен български гражданин, съобщи австрийската новинарска агенция APA.

Инцидентът е станал в неделя следобед. По информация на австрийските власти мъжът пребил жената и я заплашил с убийство. Тя успяла да подаде сигнал в полицията.

Малко след това полицейски екипи пристигнали пред жилищната сграда и задържали заподозрения пред входа. Той частично признал извършеното. В апартамента служителите открили 29-годишната жена в силно разстроено състояние, съобщи говорителят на полицията Маркус Дитрих.

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По думите на пострадалата мъжът многократно я удрял в лицето и корема, а също така я ударил по главата с твърд предмет, обясни Дитрих пред APA. Екип на спешната медицинска служба във Виена ѝ оказал първа помощ, след което жената била транспортирана в болница.

Нападателят е бил задържан, но по-късно е освободен по разпореждане на прокуратурата във Виена. Срещу него е започнало производство. На българския гражданин са наложени забрана да влиза в жилището, забрана да доближава жената, както и временна забрана за притежаване на оръжие, пише БТА.

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