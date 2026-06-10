Мъж уби жена си и се самоуби в присъствието на трите им деца

Три деца са били в дома си, когато според полицията баща им е застрелял майка им, а след това е отнел и собствения си живот.

Трагедията се е разиграла късно вечерта на 7 юни в Джонс Крийк, щата Джорджия - предградие северно от Атланта. От Полицейското управление на Джонс Крийк съобщават, че около 23:30 ч. местно време са получили сигнал на телефон 911 от едно от децата в семейството. Момчето съобщило, че родителите му са били в семеен конфликт. Когато полицаите пристигнали на адреса, детето им разказало, че спорът между родителите му е ескалирал и е завършил със стрелба, пише People.

Предполага убийство, последвано от самоубийство

При огледа разследващите открили телата на двама възрастни - 52-годишния Ричард Холадей и 43-годишната Марта Холадей.

Според първоначалните данни жената е починала от огнестрелна рана в главата, а мъжът - от самопричинена огнестрелна рана в главата.

"Въпреки че разследването е в ранен етап и продължава, детективите смятат, че мъжът е застрелял жената и след това е отнел живота си", съобщиха от полицията.

Тримата им синове са били в къщата

По време на стрелбата в дома са се намирали трима братя на 17, 13 и 12 години. Когато служителите на реда пристигнали, момчетата вече били извън къщата.

Властите уточниха, че близките на семейството са уведомени за трагедията и че децата са в безопасност.

Няма данни за предишни сигнали

Според полицията служителите никога не са били викани на адреса по друг инцидент преди случилото се в неделя.

Разследването продължава, но към момента властите смятат, че става дума за изолиран случай на домашно насилие и няма опасност за обществеността.