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5-годишно дете с множество хематоми след домашно насилие

Институциите проверяват случая след сигнал на лекар

14.06.2026 | 12:15 ч. Обновена: 14.06.2026 | 12:16 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Петгодишно дете от врачанското село Баурене е пострадало при домашно насилие, съобщиха от институциите, цитирани от NOVA.

Сигналът е подаден на 13 юни от дежурен лекар в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана. При прегледа медиците установили видими следи от побой и телесна повреда по тялото на детето.

В хода на разследването е изяснено, че насилието е било упражнявано системно в периода от 15 май до 13 юни 2026 г. в софийското село Новачене.

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Вследствие на побоя детето е получило множество хематоми и кръвонасядания по лицето, ръцете и краката.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Разследването е започнало с разпит на свидетел и се води под надзора на Районната прокуратура в Монтана.

Институциите продължават работа по изясняване на всички обстоятелства около случая.

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