61 хиляди къса цигари без акцизен бандерол са открити в Казанлък

Близо 61 хиляди къса цигари без акцизен бандерол от различни марки са намерили полицейски служители в Казанлък, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Униформените са претърсили адрес в града, обитаван от мъж на 62 години.

Цигарите са били в 304 стека и от различни марки. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.