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61 хиляди къса цигари без акцизен бандерол са открити в Казанлък

Иззети са от дома на 62-годишен мъж

01.07.2026 | 00:11 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Близо 61 хиляди къса цигари без акцизен бандерол от различни марки са намерили полицейски служители в Казанлък, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Униформените са претърсили адрес в града, обитаван от мъж на 62 години. 

Цигарите са били в 304 стека и от различни марки. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

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