Служители на френското правителство бяха уволнени заради употреба на наркотици

Няколко служители на френското правителство бяха уволнени, след като дадоха положителни проби за употреба на наркотици в рамките на нова скринингова програма за персонала в министерствата и висши държавни служители, съобщи премиерът Себастиен Льокорню, цитиран от ДПА.

"Много хора казаха, че съм направил това, за да дам пример", каза Льокорню в интервю за в. “Пари мач”, публикувано днес.

"Това е истина. Но го направих преди всичко от съображения за сигурност", добави той.

Френският премиер отбеляза, че много от служителите, които са били тествани, са имали достъп до "изключително чувствителна информация".

В средата на юни Льокорню изненадващо нареди да бъдат извършвани внезапни тестове за употреба на наркотици чрез слюнка за членовете на правителството, високопоставени държавни служители и друг персонал с достъп до класифицирана информация.

Заповедта нареждаше на министрите да вземат мерки срещу тези, които са дали положителни резултати, включително евентуални дисциплинарни наказания.

Льокорню каза, че програмата за тестване не е еднократна мярка и ще продължи на случаен принцип.

Според френската телевизия Те Еф 1 внезапни тестове за употреба на наркотици са били извършени преди няколко седмици и в хотел “Матиньон” - официална резиденция и канцелария на френския премиер. Льокорню и персоналът му са дали отрицателни резултати, уточни телевизията.