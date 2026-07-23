Задържаха рецидивист с екстази, амфетамин и кокаин в София

Служители на Главна дирекция "Национална полиция" задържаха 40-годишен мъж при специализирана операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал "Надежда", съобщиха от МВР.

При акцията са открити 270 таблетки екстази, около 290 грама амфетамин, близо 660 грама паста за билка, около 40 грама метамфетамин, приблизително 2 грама кокаин и около 10 грама марихуана.

По данни на полицията мъжът е криминално проявен и вече е осъждан за престъпления от подобен характер. Той живеел без адресна регистрация в столицата.

След ареста прокурор е постановил постоянното му задържане.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на Софийската градска прокуратура.