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Задържаха рецидивист с екстази, амфетамин и кокаин в София

Мъжът е криминално проявен и вече е осъждан за престъпления от подобен характер

23.07.2026 | 18:08 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Служители на Главна дирекция "Национална полиция" задържаха 40-годишен мъж при специализирана операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал "Надежда", съобщиха от МВР.

При акцията са открити 270 таблетки екстази, около 290 грама амфетамин, близо 660 грама паста за билка, около 40 грама метамфетамин, приблизително 2 грама кокаин и около 10 грама марихуана.

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По данни на полицията мъжът е криминално проявен и вече е осъждан за престъпления от подобен характер. Той живеел без адресна регистрация в столицата.

След ареста прокурор е постановил постоянното му задържане.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на Софийската градска прокуратура.

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