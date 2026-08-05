“Неидентифицираният обект” на летището в Лайпциг е дрон с бомба ВИДЕО

Дронът, който беше открит на германското летище “Лайпциг/Хале”, е бил оборудван със взривно устийство, съобщиха разследващите органи, цитирани от световните агенции. Летището е ключов логистичен център за НАТО и за доставките на товари към Украйна.

“Служител на летището “Лайпциг/Хале” е открил дрон, носещ неидентифицирано взривно устройство“, се казва в изявление на разследващите, цитирани от AFP.

От полицията уточниха, че сапьорски екип е използвал робот за обезвреждане, който е отстранил детонатора на устройството.

Полетите от и до летището на Лайпциг, което обслужва и друг германски град - Хале, бяха спрени временно през изминалата нощ, след като в района беше забелязан “неидентифициран летящ обект”, а близо до една от пистите беше открит подозрителен предмет.

Няколко самолета, един от които, изпълняващ редовен пътнически полет, са били пренасочени по време на този "инцидент в областта на сигурността".

Северната писта на летището отново бе отворена за полети тази сутрин

Южната писта на летището, което служи като хъб за самолетите на логистичната компания Ди Ейч Ел (DHL), остана обаче затворена, докато специалисти проучват предмета с помощта на технологии за обезвреждане на взривни устройства.

Говорител на полицията заяви, че няма непосредствена опасност.

Германските летища са в състояние на повишена готовност след поредица от непозволени прелитания на безпилотни летателни апарати над обекти, включително военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и обекти, собственост на логистични компании.

Подозрения към Москва

Посланикът на Украйна в Германия Олексий Макеев изрази подозрение, че зад инцидента стои Москва. "Кой друг би могъл да бъде, ако не Русия?“, заяви дипломатът пред германската телевизия "Велт".

Летището в Източна Германия играе ключова роля в транспортирането на военни товари, включително от германските въоръжени сили и съюзниците от НАТО, а също така служи като база за украинската авиокомпания Antonov Airlines.

⚡️A suspicious drone was found near a Ukrainian cargo plane An-124 at the German airport Leipzig/Halle, — Bild. The airport temporarily suspended operations due to the incident on the night of August 5. According to preliminary data, the drone could have been equipped with… pic.twitter.com/BnnlmUIR2b — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) August 5, 2026

Видеокадри от местна информационна агенция показаха робот за обезвреждане на бомби в близост до самолет Antonov, боядисан в цветовете на Украйна – жълто и синьо – и с надпис "Бъди смел като Херсон“ отстрани - това е препратка към украински регион, тежко пострадал от руски удари.