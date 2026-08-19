20-годишен опита да избяга от полицията, тестът му отчел метамфетамин

Двама младежи са задържани след полицейско преследване във Врачанско, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Враца.

Гонката започнала около половин час след полунощ в село Гложене, след като полицейски патрул подал сигнал за спиране на лек автомобил с швейцарска регистрация. Водачът не изпълнил разпореждането, ускорил и продължил в посока Мизия.

След проследяване и действия по заграждане автомобилът бил спрян в землището на село Баница. Зад волана бил 20-годишен жител на село Хърлец.

Тестът му за наркотични вещества отчел положителен резултат за метамфетамин. При проверката в автомобила също е открит наркотик.

В колата пътувал и 19-годишен младеж от село Гложене. Двамата са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство.

За управление на автомобил след употреба на наркотични вещества законът предвижда лишаване от свобода от една до три години и глоба от 1000 до 5000 лева (около 511 до 2556 евро).

За държане на високорискови наркотични вещества без разрешително наказанието е от една до шест години затвор и глоба от 2000 до 10 000 лева (около 1023 до 5113 евро). При рискови наркотични вещества се предвиждат до пет години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 5000 лева (около 511 до 2556 евро).

Според отчета на ОДМВР - Враца през миналия месец в областта са регистрирани 14 престъпления, свързани с наркотици. Две от тях са разкрити, а по останалите разследванията продължават, пише БТА.