Бебе като прикритие и пет вида дрога: 39-годишен остава в ареста

Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в разпространение на наркотици и в това, че е използвал 4-месечно бебе като прикритие, предаде БГНЕС.

Мъжът беше задържан при мащабна специализирана операция на Столичната дирекция на вътрешните работи в столичния квартал "Гео Милев". Акцията е била част от превенцията срещу разпространението на наркотици в районите около училища, детски градини и паркове, където често се събират непълнолетни.

Луксозен автомобил, управляван от Николов, бил спрян за проверка от служители на Първо районно управление в близост до паркова зона. При инспекцията в колата било открито значително количество наркотични вещества, предварително разпределени на дози и готови за разпространение.

Полевите тестове са дали положителни резултати за марихуана, амфетамини и кокаин.

На Николов е повдигнато обвинение за държане с цел разпространение на пет вида наркотици - кокаин, екстази, коноп, амфетамин и метамфетамин.

На влизане в съдебната зала обвиняемият отказа да коментира случая пред медиите. Софийската градска прокуратура поиска той да остане за постоянно в ареста.

Пред съда Николов заяви, че разбира искането на прокуратурата, но първоначално не пожела да го коментира. Защитникът му посочи, че клиентът му не е човек с изградени престъпни навици.

По-късно обвиняемият изрази съжаление за случилото се и поиска от съда шанс.

"Имам магазини. Моля да ми дадете шанс, от който ще се възползвам максимално - да си взема децата, да ги закарам на училище, на детска градина. Извинявам се за това, което съм направил", заяви Николов.

Съдът обаче постанови мярка "задържане под стража".

Решението може да бъде обжалвано в тридневен срок. Ако бъде подадена жалба, следващото заседание е насрочено за 20 август от 10:00 ч.

Пред журналисти адвокатът на Николов заяви, че ще обжалва решението и увери, че според защитата клиентът му не е извършил нищо незаконно.