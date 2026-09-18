Задържаха трима, опитали да придобият имот за над 1 млн. евро с фалшиво завещание

Опит за неправомерно придобиване на апартамент в идеалния център на София е предотвратен при операция на „Икономическа полиция“ – СДВР. Имотът е с площ около 140 кв.м, а по данни на полицията пазарната му цена е между 8000 и 15 000 евро на квадратен метър.

Информация за подготвян опит за измама била получена в края на август. В хода на оперативно-издирвателните действия служителите установили, че в нотариална кантора в София е представен неистински частен документ – саморъчно завещание, за което графологичната експертиза потвърдила, че не е изготвено от посочения в него наследодател. Изяснено е, че той има живи наследници, които живеят извън страната.

На 16 септември е проведена специализирана полицейска операция в нотариалната кантора. Задържани са трима души – двама мъже и жена, като двама от тях са с множество криминални прояви.

Извършени са процесуално-следствени действия, включително претърсвания на адреси и моторни превозни средства с цел установяване на съпричастността на тримата и документиране на престъпната дейност. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура и тримата са привлечени като обвиняеми и им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа, съобщи БНТ.