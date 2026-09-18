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19-годишен е загинал при катастрофа на АМ "Тракия"

В колата пътували майка и двете ѝ деца - на 5 и 3 години

18.09.2026 | 16:02 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Младеж на 19 години е загинал при пътен инцидент на автомагистрала "Тракия" рано тази сутрин, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Инцидентът е станал около 4:00 часа в района на 56-ти километър в посока Бургас, а на мястото са изпратени авопатрули на сектор "Пътна полиция", аварийно спасителен екип на противопожарната служба в Пазарджик и линейки на "Спешна помощ".

Установено е, че лек автомобил "Мерцедес" е излязъл от платното за движение. Той е бил управляван от 19-годишен жител на с. Мелница, област Ямбол, а в колата са пътували майка на 31 години и двете ѝ деца - на 5 и 3 години от гр. Елхово. 

Водачът е починал на място, а пострадалите пътници от автомобила са транспортирани в Областната болница в Пазарджик.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура. Изясняват се причините за произшествието.

На 12 септември в същия район се случи верижна катастрофа с четири автомобила. 

Общо 34 души са ранени при станалите 31 тежки пътни катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта си.

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