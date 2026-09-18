Забравената история: Как жителите на Санторини надхитриха пиратите с лабиринт от села

Санторини крие мрачна и интересна история, далеч от лукса, гледките към морето и залезите. Във вътрешността на острова се намират стари средновековни села като Емпорио и Пиргос, които са били истински крепости срещу пиратски нападения в миналото.

През Средновековието местните жители не са строели къщите си край брега, тъй като Егейско море е било пълно с пирати. За да се защитят, създавали така наречените кастели - селища с един-единствен вход и изход, оградени от високи външни стени.

Архитектурата вътре представлявала истински капан за нападателите, а уличките нямали прави ъгли, за да не могат пиратите да се крият зад тях или да виждат какво предстои. Пътеките били толкова тесни, че през тях трудно минавали двама души един до друг. Сградите били свързани с мостове, тунели и тайни проходи, които превръщали цялото село в непроходим лабиринт.

Ако пиратите успеели да пробият главния вход, те бързо губели ориентация в тази мрежа от пътеки. Местните познавали всеки ъгъл и лесно атакували нападателите от покривите на домовете си.

Днес Емпорио и Пиргос са запазили своята тайнствена атмосфера. Разходката из тези тесни калдъръмени улички ви пренася в съвсем различно време, далеч от познатите туристически места. Шампионът дава възможност на двама късметлии да преживеят тази загадъчна история лично и да се докоснат до истинския дух на острова.