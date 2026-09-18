Тончев: Чакаме прокуратурата за бързи действия, за да довършим разграждането на олигархичния модел

Очакваме реакция от партньорските ни органи и служби, за да довършим разграждането на олигархичния модел и се надявам прокуратурата да даде отговори и бързи действия по проблемите, за които Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е изпратила в прокуратурата.

Това каза Пламен Тончев, директор на ДАНС, на брифинг в Министерския съвет за предприети от институциите действия срещу корупцията.

Чакаме прокуратурата да ни възложи конкретни действия, за да довършим работата си докрай. Тончев изброи сигнали до прокуратурата, изпратени от ДАНС, за които няма данни за развитие по случая. Сигналите са за сключени договори, за евентуално нерегламентирани действия от страна на ръководни органи в държавни предприятия, за информация за износ на лекарства, за организирана престъпна група, занимаваща се с износ на лекарства, за обществена поръчка за медицинска апаратура, забавяне на обществена поръчка за забавяне на ваксини, за договор за обезвреждане на мъртви животни, за неправомерно усвояване на средства, за усвояване на европейски средства, за неправомерно усвояване на държавни средства и др.

Призовавам да се възлагат бързи последващи действия, за да можем ние да извършим проверки и да докажем или да отхвърлим твърденията и където се установи виновно поведение, делата да влязат в съдебна фаза, каза още Тончев. Сигналите, посочени от Тончев, обхващат период от последните две години.

Усилията ни, заедно с колегите от МВР, са насочени към няколко министерства, в които е съсредоточен изключително голям обществен ресурс -

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, Министерството на икономиката, Министерството на здравеопазването. По думите му в тези министерства са извършвани сериозни злоупотреби. Когато сме готови, ще предоставим информацията, а материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата, добави Тончев.