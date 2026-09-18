9-ият международен лекоатлетически пробег "Балкански страни и приятели" събра млади таланти в к. к. "Св. св. Константин и Елена"

На 13 септември 2026 г. от 09:00 ч. в к. к. „Св. св. Константин и Елена“ се проведе 9-ият международен лекоатлетически пробег „Балкански страни и приятели“. Спортното събитие, което вече се наложи като емблематична традиция за региона, е ключова част от събитийния календар на първия български морски курорт. Стартът на вълнуващата надпревара бе даден пред хотел „Астор Гардън“, където зрители се събраха, за да подкрепят атлетите и да се насладят на спортния празник.

В надпреварата се включиха представители на водещи лекоатлетически школи от град Варна, както и гостуващи таланти от различни градoве от Румъния, Украйна. Освен организираните клубове, събитието даде поле за изява и на множество индивидуални бегачи и любители, които превърнаха неделната сутрин в истински празник на спортния дух. Основната цел на пробега „Балкански страни и приятели“ е не само да излъчи най-бързите атлети, но и да популяризира активното движение сред младото поколение, да възпитава трайни спортни навици и да укрепва международните връзки чрез силата на спорта.

Програмата на състезанието включваше дистанции, съобразени с подготовката на атлетите, като в детските категории сили премериха млади надежди на възраст от 12 до 18 години. Те се състезаваха на дистанции от 600, 1200 и 1800 метра, а най-голямото предизвикателство бе запазено за жените и мъжете, които преодоляха съответно 1800 и 2400 метра.

Всички млади таланти, класирали се на призовите места, бяха отличени с предметни награди от Община Варна и спортен клуб „Супер спорт“. Победителите получиха още ваучери за посещения в термален комплекс „Аквахаус Термал & Бийч“, както и нощувки в „Хотел Приморски“. Организаторите изразяват искрена благодарност към състезателите, публиката и партньорите, благодарение на които 9-ият международен лекоатлетически пробег „Балкански страни и приятели“ се превърна в незабравимо спортно изживяване.