Мъж не спря на полицията и се блъсна в паркирана кола

37-годишен шофьор е задържан, след като не спрял за полицейска проверка в луковитското село Торос, продължил движението си и малко по-късно се блъснал в паркиран автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал около десет минути преди 1:00 часа на 27 септември.

По данни на полицията водачът, който е от Луковит, не се подчинил на подадения сигнал за спиране. След няколко метра автомобилът му се ударил в паркирана кола.

При произшествието няма пострадали, нанесени са само материални щети.

След инцидента 37-годишният мъж е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Той е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Луковит.

По случая е образувано досъдебно производство.

Само ден по-рано полицията е задържала друг водач при проверка в същото село.

32-годишен мъж от тетевенското село Глогово е бил спрян от служители на реда. При проверката е установено, че той е неправоспособен.

Направеният тест за наркотични вещества е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. Мъжът е отказал да даде кръвна проба.

Той също е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Луковит, а по случая е образувано досъдебно производство.

През март след полицейска гонка в района беше задържан и неправоспособен шофьор от угърчинското село Лесидрен, пише БТА.