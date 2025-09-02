Желязков за еврото: Това е информационна кампания, не пропаганда

Министър-председателят Росен Желязков взе участие в Националната информационна кампания за въвеждането на еврото. Страната ни ще приеме единната европейска валута на 1 януари 2026 година.

"Тази кампания, както самото ѝ име подсказва, е информационна. Тя не е пропагандна и не цели да създава предварителни очаквания. Тя има за цел да разяснява", посочи Желязков. По думите му кампанията трябва ясно да обясни пътя към приемането на еврото, свързаните с него предизвикателства и очакваните от институциите трудности, както и начините, по които могат да бъдат смекчени евентуални негативни ефекти.

"В демокрацията най-дефицитният ресурс е доверието. Когато то бъде подкопано, институциите отслабват, а обществото губи способността си да реагира на предизвикателства", добави министър-председателят.

"Еврото е обща валута, тя не е чужда, която да приемаме. Близо 400 млн. граждани се разплащат чрез нея. Парите имат поне три основни функции – те са средство за размяна, имат разчетна стойност и са средство за натрупване. Това, което интересува гражданите, е средството за размяна. Във всичките си компоненти еврото има повече предимства от която и да е от бившите национални валути на страните членки, които са избрали тази валута", каза от Бургас Желязков.

"В момента живеем в едно море от информация. Най-много се инвестира в истината. Няма механизми, които някои наричат фактчекъри, които да откроят кои са фалшивите новини, кои са фантасмагориите, кои са откровените лъжи от истинската информация. Затова инвестирането в истината е скъпо усилие, и тук медиите трябва да са наш съюзник, защото те са призовани да поднасят истинската информация. Такива събития трябва да получават гласност. Въвеждането на еврото трябва да бъде планиран процес, който да не се развива стихийно, да не създава обществено напрежения и да не подклажда и поддържа обществени страхове. Пожелавам успех на организаторите – Министерството на финансите и успех на тази инициатива, която е инициатива на правителството и на БНБ“, каза още Желязков.

"Националната информационна кампания не трябва да се ограничава в добре познати и заучени клишета. Тя трябва да бъде насочена към тези по-уязвими групи, които са най-застрашени и най-изложени на възможни манипулации, спекулации и заиграване с техните страхове“, добави премиерът.

В Националната информационна кампания участие взеха и министърът на финансите Теменужка Петкова и управителят на БНБ Димитър Радев.