Петкова: Капиталът на ББР ще бъде увеличен с 4 милиарда

“Днес на заседание Министерският съвет взе решение за увеличаване на капитала на Българска банка за развитие (ББР) с 4 млрд. лв”, заяви след заседанието финансовият министър Теменужка Петкова.

Тя обясни, че една от основните цели на банката съгласно закона, е да осигурява инструменти за финансиране на публични проекти и инвестиции, които са приоритетни за икономиката на страната.

“Средствата за увеличаване на капитала на ББР не влияят на по никакъв начин на дефицита. Това е операция, която е свързана с финансирането на бюджетното салдо и по никакъв начин не оказва въздействие на дефицита. Целта е свързана с дългосрочната възможност на банката да осигурява финансиране за важни за икономическия сектор проекти, които държавата е определила приоритетно”, категорична беше Петкова.

"Това, което очакваме като инвестиции от страна на ББР, е в наистина важни ключови сектори. На първо място това е реиндустриализацията на районите, изграждането на индустриални зони. Изключително важен приоритет за инвестиране от страна на ББР е рехабилитацията и изграждането на нова ВиК инфраструктура", съобщи Петкова и добави, че друга важна сфера, свързана с инвестирането от страна на банката е "зелената" енергия, енергийната ефективност.