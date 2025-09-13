Вицепремиерът Караджов: Подготовката за обмяна на евро върви по план

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов заяви, че подготовката в “Български пощи” за обмяна на левове в евро, върви по план.

По думите на Караджов над 1000 служители на дружеството вече са преминали обучение, като процесът ще продължи с информационна кампания, която ще включва издаването на брошури за възможни измами по време на обмяната. Паралелно се изработват планове за съвместна работа с МВР, чиито служители ще бъдат в пощенските клонове през целия работен ден, за да осигурят сигурността на гражданите.

На интернет страницата на дружеството вече е създадена рубрика “Често задавани въпроси“. Според вицепремиера тя отразява теми, поставени от гражданите по време на стотици срещи с местните общности.

Караджов подчерта, че е осигурена необходимата техника за броене на монети и банкноти, както и за проверка на тяхната автентичност.

“Смятам, че в оставащите няколко месеца допълнително ще бъдат проиграни всички варианти“, допълни Караджов.