Лагард: Еврото ще донесе позитиви за българските граждани

След 100 дни България приема единната европейска валута. Това написа в публикация в социалните мрежи управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард.

По думите ѝ присъединяването на страната ни към еврозоната ще донесе по-голяма икономическа сигурност, а граждани, бизнес и банки ще усетят позитивите.

"България ще има своя позиция, принос в обсъждането и право на глас", посочва още Лагард.

"Това е историческа стъпка за страната и съществена възможност за гражданите и предприятията в цялата еврозона. Промените понякога пораждат въпроси и опасения. ЕЦБ и националните органи обаче работят в тясно сътрудничество, за да бъде преходът гладък за всички, планирайки прецизно и съсредоточавайки вниманието си особено върху ценовата стабилност", пише още Лагард в публикацията.