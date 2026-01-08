IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Съвети как да разпознаем фалшивото евро

ГДБОП с препоръки към граждани и търговци

08.01.2026 | 13:30 ч. 1
Снимка: ГДБОП

Снимка: ГДБОП

ГДБОП с препоръки към граждани и търговци как да разпознават фалшиви банкноти.

Службата предупреждава за повишен риск от опити за прокарване в обращение на неистински парични знаци.

Сектор "Фалшификации" при ГДБОП съветва гражданите задължително да проверяват всички левови и еврови банкноти, които получават извън банковите институции в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г. и в първите месеци след въвеждането на еврото в България.

Ако в клиент или служител на търговски обект или финансова институция попадне фалшификат, той незабавно трябва да бъде предаден на компетентните органи – МВР, банков офис или да съобщи за това на телефон 112, с максимална информация за начина на придобиването на банкнотата.

Свързани статии

Най-висок остава рискът за прокарване в обращение на неистински купюри с номинал 50 лева, които са най-често срещания фалшификат през изминалата 2025 година. Гражданите трябва да са внимателни и по отношение на банкноти с номинали от 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Най-честите опити за прокарване на имитации са възможни при улична търговия и плащания "на ръка".

Характерните признаци на фалшификатите могат да бъдат открити от всеки гражданин:

  • гладка или лъскава хартия
  • липса на релеф
  • холограма без движение
  • размазани водни знаци.

На първо място трябва да се спазва основния принцип, разработен от Европейската централна банка: „Пипни! Погледни! Наклони“!

Истинската евробанкнота се усеща, вижда и реагира при накланяне. Ако не – не я приемайте!

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ГДБОП евро евробанкноти съвети фалшиви банкноти
Новини
Виж всички новини
Лев и евро
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem