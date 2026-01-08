Съвети как да разпознаем фалшивото евро

ГДБОП с препоръки към граждани и търговци как да разпознават фалшиви банкноти.

Службата предупреждава за повишен риск от опити за прокарване в обращение на неистински парични знаци.

Сектор "Фалшификации" при ГДБОП съветва гражданите задължително да проверяват всички левови и еврови банкноти, които получават извън банковите институции в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г. и в първите месеци след въвеждането на еврото в България.

Ако в клиент или служител на търговски обект или финансова институция попадне фалшификат, той незабавно трябва да бъде предаден на компетентните органи – МВР, банков офис или да съобщи за това на телефон 112, с максимална информация за начина на придобиването на банкнотата.

Най-висок остава рискът за прокарване в обращение на неистински купюри с номинал 50 лева, които са най-често срещания фалшификат през изминалата 2025 година. Гражданите трябва да са внимателни и по отношение на банкноти с номинали от 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Най-честите опити за прокарване на имитации са възможни при улична търговия и плащания "на ръка".

Характерните признаци на фалшификатите могат да бъдат открити от всеки гражданин:

гладка или лъскава хартия

липса на релеф

холограма без движение

размазани водни знаци.

На първо място трябва да се спазва основния принцип, разработен от Европейската централна банка: „Пипни! Погледни! Наклони“!

Истинската евробанкнота се усеща, вижда и реагира при накланяне. Ако не – не я приемайте!