Валидираха първата пощенска марка за 2026 г. - "България в еврозоната"

Първата пощенска марка за 2026 година - “България в еврозоната", беше валидирана днес на церемония в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията. Пощенската марка е с номинал 1 евро и е дело на художника доц. Ненко Атанасов.

Филателното издание беше валидирано от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова.

“Това е дългогодишна мечта за поколение българи и аз се радвам, че именно нашето правителство успя да осъществи тази мечта и България днес да заеме своето достойно място сред държавите членки на еврозоната. С приемането ни в еврозоната приключи и процесът по пълната интеграция на страната ни в Европейския съюз“, коментира финансовият министър в оставка Теменужка Петкова.

По повод въвеждането на новата валута Петкова каза, че сътресения няма. “Всички тези страхове, които се опитваха да се насаждат сред обществото, се оказаха напълно неоснователни”.

Петкова подчерта, че ползите от приемането ни в еврозоната са безспорни.

“Това означава икономическа, финансова, ценова стабилност. Означава много повече инвестиции, икономически растеж и по-високи доходи. Означава облекчение при пътуването на всички български граждани в чужбина. Означава минимизиране на много сериозни разходи за бизнеса, свързани с превалутирането”, посочи министърът в оставка.