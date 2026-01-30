Минчев не вижда партньорство с Радев, битката ще е за протестния вот

Ключови теми от политическия дневен ред у нас – от напрежението в коалицията ПП-ДБ до ролята на президента Румен Радев и състоянието на върховенството на закона коментира пред БНТ евродепутатът от "Обнови Европа" и представител на ПП-ДБ Никола Минчев.

По думите му въпросите около подреждането на листите и наложеното вето върху определени фигури не бива да се превръщат в публичен конфликт.

"Подреждането на листите винаги е сложен момент за всеки коалиционен формат. Това са разговори, които трябва да се водят вътре в коалицията, на ниво партийни ръководства, а не в публичното пространство", подчерта Минчев.

Според него вътрешните спорове не са най-сериозното предизвикателство пред ПП–ДБ в навечерието на изборите.

"Местата в листите не са най-големият проблем нито за коалицията, нито за държавата. Основното предизвикателство е появата на нов политически играч и битката за протестния вот", заяви евродепутатът.

Минчев определи евентуалното политическо позициониране на президента Румен Радев като ключов фактор за вътрешнополитическата динамика.

"Излизането на Румен Радев от президентството и навлизането му в парламентарната политика е сериозно предизвикателство. ПП-ДБ трябва да успее да капитализира протестната енергия, която се натрупа в края на миналата година", посочи той.

Във връзка с отношенията с партньорите от "Демократична България" Минчев изрази увереност, че няма съществени разминавания.

"С ДБ споделяме обща визия – за демократично функционираща държава, със стабилни институции, независима съдебна система и ясно европейско позициониране. На тази основа не очаквам различно отношение към Румен Радев", каза евродепутатът.

Минчев беше категоричен, че не вижда възможност за бъдещо сътрудничество с проект, свързан с Радев. "Лично аз не мога да си представя съвместна работа с бъдещ президентски проект, предвид това, което сме виждали от Румен Радев през последните девет години."

Евродепутатът критикува и част от публичните му позиции по отношение на Европа. "Когато се казва, че Европа трябва да взима пример от Китай, Русия или САЩ, това подкопава усилията за утвърждаване на ЕС като самостоятелен и силен геополитически играч."

По темата за политическата криза у нас той изрази сериозни притеснения за ефекта ѝ върху доверието в институциите и европейските партньори.

"Политическата нестабилност не е проблем само за управлението, а за цялостната способност на България да изпълнява ангажиментите си, включително в сферата на сигурността и отбраната", каза Минчев.

Особено критичен той беше към решението за закриване на Антикорупционната комисия. "Ангажиментът по Плана за възстановяване беше за реформа и гарантиране на независимостта на антикорупционния орган, а не за неговото закриване. Това ще бъде разглеждано много внимателно от Европейската комисия", предупреди евродепутатът.

По думите му това решение изпраща тревожен сигнал.

"Настоящото мнозинство показва, че не може или не иска да осигури независим антикорупционен орган и предпочита да го закрие. Това е замитане, а не реформа", каза евродепутатът.

Евентуалното назначаване на Андрей Гюров за служебен премиер Минчев коментира така: "От всички възможни кандидати той е човекът, когото познавам най-добре и смятам, че притежава необходимите качества. За мен той е най-добрият избор за България."

Минчев изрази резерви към други възможни номинации, които според него са свързани с настоящото управляващо мнозинство и определени икономически кръгове.