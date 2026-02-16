Доган: В живота нищо не се поднася даром

Основателят на ДПС Ахмед Доган отправи предизборно обръщение към привържениците си за мобилизация и единство в стремежа към "по-добър и справедлив свят", като подчерта необходимостта от общи усилия и солидарност в настоящата политическа ситуация.

В обръщение, публикувано на новия сайт на Алианс за права и свободи (АПС), Доган заявява: "Пожелавам Ви да събудите волята си за борбеност за по-добър и справедлив свят, в който искаме да живеем!" и допълва: "Призовавам Ви да преодолеете наудачите, съмненията и болките на днешния ден, и да намерите силата и подкрепата си в заедността!"

По думите му, "В живота нищо не се поднася даром. То трябва да се извоюва с общи усилия." В писмото си Доган изразява увереност, че енергията на младите и опита на ветераните ще доведе до "по-добър и сигурен живот".

Обръщението на Доган идва на фона на продължаващи вътрешни размествания в редиците на движението и усилия за консолидиране на подкрепата сред привържениците му. В Момента Доган разполага с 15 депутати в парламента, но последното проучване на "Маркет линкс" остава партията му под чертата от 4 процента.

На 9 януари АПС подаде документи за регистрация като политическа партия, което се разглежда като следваща стъпка в институционализирането на формацията.