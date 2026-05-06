Роналдо вкара в гаража нов звяр - G-класа кабрио за 1,2 млн. евро

Поръчковия Mercedes-AMG е в жълто-сините цветове на клбуния му тим "Ал Насър"

06.05.2026 | 13:19 ч.
Снимка autoblog.com

Кристиано Роналдо си купи поръчков Mercedes-AMG G-класа кабриолет в жълто-сините цветове на клбуния му тим "Ал Насър". Кабриолетът G63 на стойност 1,2 милиона евро е лимитиран до 20 уникални бройки по целия свят.

Бруталният всъдеход е оборудван с персонализирани прагове с надпис CR7 и се твърди, че вече е готов за доставка към дома на най-богатия футболист на планетата.

Refined Marques, дилър на луксозни автомобили в Дубай, е създател на уникалния мерцедес, пише 24 часа. Под капака е запазен 4,0-литровият V8 двигател с два турбокомпресора от G63, осигуряващ 577 конски сили и 850 Нм максимален въртящ момент, съчетан с деветстепенна автоматична скоростна кутия, изпращаща мощност към четирите колела. Идеята се ражда, когато петгодишният син на главния изпълнителен директор попита дали Brabus G700 може да има мек покрив.

Разработката на единствения в света кабриолет G63 отне 18 месеца, като екип от инженери от Формула 1 и суперавтомобили в Германия се погрижи за преобразуването. Покривът се отваря чрез просто освобождаване на ключалките, натискане на педала на спирачката и бутон. Може да се сваля и по време на движение. Нито един от 20-те екземпляра няма да изглежда еднакво, пише autoblog.com.

За човек, който притежава Bugatti Centodieci, за който се твърди, че струва около 9 милиона долара, и има множество екзотични коли в гаража, този Mercedes-AMG G63 Cabriolet е една от на-скромните придобивки досега.

