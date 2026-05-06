Президентът на Румъния обявява консултации за ново правителство

Президентът на Румъния Никушор Дан ще обяви началото на консултациите за съставяне на ново правителство в Букурещ. Според румънската конституция, президентът номинира следващия премиер.

Румънската Национално-либерална партия на премиера Илие Боложан, чието правителство беше свалено днес с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството ѝ е взело решение да не влиза в нов съюз със Социалдемократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Това съобщава БТА, като цитира Аджерпрес.

Съюз за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление със социалдемократите.

Без участието на Социалдемократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори.

Кабинетът на досегашния Илие Боложан днес падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати. Правителството оцеля по-малко от година.

До вота на недоверие се стигна, след като социалдемократите - най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, оттегли подкрепата си от премиера с обвинения, че "планът Боложан" е унищожил икономиката на страната и населението е обедняло.