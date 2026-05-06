Републиканци поискаха 1 милиард долара за балната зала на Тръмп

От републиканската партия внесен законопроект, с който се иска да бъдат заделени един милиард долара от парите на данъкоплатците за "подобрения в сигурността“, които включват и строежа на новата бална зала в Белия дом, предава NBC.

Според предложението парите ще се използват за "корекции и подобрения в сигурността, включително в рамките на периметъра на комплекса на Белия дом, за да се подкрепят подобренията, извършени от Тайните служби на Съединените щати, свързани с проекта за модернизация на Източното крило, включително надземни и подземни охранителни елементи“.

В продължение на месеци президентът Доналд Тръмп представяше голямата нова бална зала, която строи на територията на Белия дом, като подарък за нацията, благодарение на патриотични частни дарители. "Никакви държавни средства. Нито една стотинка не се използва от федералното правителство“, категоричен беше той пред репортери миналия месец.

След стрелбата по време на вечерята с кореспондентите, обаче, въпросът за сигурността на президента отново излезе на дневен ред и говорител на Белия дом одобри предложението построяването на "сигурната“ бална зала да бъде финансирано с пари от бюджета, пише Фокус.

В съдебно заявление миналия месец администрацията на Тръмп написа, че структурата е "жизненоважна“ за сигурността на президента и Белия дом и ще бъде построена с материали, които могат да издържат на атаки с дронове. Проектът е повече от бална зала, а включва и подземни медицински съоръжения и бомбоубежище, показват документи на администрацията.

Демократите в Сената се надяват да провалят предложението за 1 милиард долара. Те планират да предизвикат гласуване, за да се опитат да премахнат разпоредбата от законопроекта, когато той бъде разгледан в Сената по-късно този месец.