Корабът на смъртта: Тежко болен лекар на борба, круизната компания не знае какво ще се случи с пътниците ВИДЕО

Тежко болен член на екипажа на Великобритания все още е блокиран на круизния кораб MV Hondius след предполагаемо огнище на смъртоносната хантавирусна инфекция.

Трима души са починали досега от редкия вирус, пренасян от плъхове и други подобни гризачи. Корабът плава под холандски флаг, който е отплавал през март от Ушуая в Аржентина, а крайната му точка е Кабо Верде.

Луксозният кораб е заседнал в пристанището на Прая, след като здравните власти в Кабо Верде заявиха, че няма да разрешат акостирането му „с цел защита на националното обществено здраве“.

В последната си актуализация за кризата, круизната компания Oceanwide Expeditions заяви в понеделник, че двама членове на екипажа - единият британец, а другият холандец - продължават да показват "остри респираторни симптоми“, единият леки, а другият тежки. Болните се нуждаят от спешна медицинска помощ.

Болен лекар на борда

Заразеният британски член на екипажа е лекарят на кораба, според пътничката Ан Лейн от Донибрук, южен Дъблин.

"Сега корабният лекар и член на екипажа на експедицията са болни на борда. Лекарят е лекувал всички денем и нощем, наистина е бил отдаден на това, което прави – [той беше] страхотен“, каза тя пред Irish Times.

"Той е по-млад мъж, британец. Болен е от няколко дни, може би от миналия четвъртък", споделя Лейн.

Медиците се надпреварват да евакуират болните пътници с два специализирани самолета, но "точният график на тази сложна операция в момента е неизвестен“ и мисията все още "не е потвърдена и подлежи на промяна“.

Междувременно "окончателното място за слизане на останалите гости на борда не е определено“, се казва в изявлението, оставяйки 149 души от 23 държави в нетърпение да научат съдбата си.

Обмисля се отплаване до Лас Палмас или Тенерифе, където ще се проведе медицински преглед под наблюдението на Световната здравна организация и холандските здравни служби, но все още не е потвърден окончателен план за евакуация.

"Работим с испанските власти, които заявиха, че ще приветстват кораба да извърши пълно разследване, пълно епидемиологично разследване, пълна дезинфекция на кораба и, разбира се, да оцени риска за пътниците, които действително са на борда“, каза във вторник директорът на СЗО по епидемии и превенция на пандемии Мария Ван Керхове.

Но Испания бързо отхвърли предложението, като веднага настоя, че "все още не е взето решение“ за приемане на круизния кораб.

В понеделник СЗО заяви, че е идентифицирала седем случая на хантавирус на кораба, включително трима починали, един критично болен и трима с леки симптоми.

Първият пострадал пътник, 70-годишен холандец, почина на 11 април, докато корабът се движеше към Тристан да Куня.

Тялото му остана на борда до 24 април, когато „беше свалено на Света Елена, като съпругата му придружаваше репатрирането“, съобщи Oceanwide Expeditions.

Три дни по-късно 69-годишната съпруга на мъжа също се разболя и по-късно почина, докато друг пътник, британец, се разболя "сериозно и беше медицински евакуиран в Южна Африка“, съобщи компанията.

Южноафриканските власти потвърдиха, че 69-годишният британски пациент, който се лекува в болница в Йоханесбург, е дал положителен тест за хантавирус.

На 2 май друг пътник с немско гражданство почина на борда на кораба.

"Към 4 май 2026 г. са идентифицирани седем случая (два лабораторно потвърдени случая на хантавирус и пет предполагаеми случая), включително три смъртни случая, един критично болен пациент и трима души, съобщаващи за леки симптоми", се казва в съобщение на СЗО.

Във вторник американският блогър за пътувания Джейк Розмарин, пътник на кораба, публикува трогателна актуализация от каютата си, казвайки на своите 44 хиляди последователи във видеоклип в Instagram:

"В момента съм на борда на MV Hondius и това, което се случва в момента, е много реално за всички нас тук. Ние не сме просто история, не сме просто заглавия, ние сме хора. Хора със семейства, с животи, с хора, които ни чакат у дома. Има много несигурност и това е най-трудната част", се казва още в съобщението.

"Всичко, което искаме в момента, е да се чувстваме в безопасност, да имаме яснота и да се приберем у дома. Така че, ако виждате отразяване за това, просто не забравяйте, че зад него стоят истински хора и че това не е нещо, което се случва далеч. Това се случва на нас, точно сега", разказва Джейк Розмарин, завършвайки видеото с молба за "доброта и разбиране“.

Компанията призовава за спокойствие

"Атмосферата на борда остава спокойна, като пътниците като цяло са уравновесени“, заяви круизната компания.

"Членовете на екипа на Oceanwide Expeditions работят усърдно, за да подкрепят всички лица на борда и да спазват строги процедури за здраве и безопасност като част от плана за реагиране SHIELD на Oceanwide Expeditions.

"В момента това е на ниво 3, най-високото ниво на реагиране и включва мерки за изолация, хигиенни протоколи и медицинско наблюдение", се казва в изявление на круизната компания.

СЗО повтори съвета си, че рискът за широката общественост е нисък от болестта, която обикновено се разпространява от заразени гризачи и рядко преминава между хора.

Кабо Верде, островна държава край бреговете на Западна Африка, все пак поиска от кораба да остане в морето като предпазна мярка.

"Слизането на пътниците, медицинската евакуация и медицинският преглед изискват разрешение и координация с местните здравни власти. Можем да потвърдим, че гостите няма да слизат на брега в Кабо Верде, с изключение на тримата лица, за които е планирано да бъдат медицински евакуирани. Пътниците, които все още са на борда, са помолени да спазват строги мерки за изолация, хигиенни протоколи и медицинско наблюдение.“, казаха от Oceanwide Expeditions.