Анджелина на път да спечели съдебната сага с Брад Пит

Анджелина Джоли спечели предимство пред Брад Пит в безкрайната съдебна битка

Анджелина Джоли отбеляза юридическа победа над Брад Пит в продължаващата им битка за Chateau Miraval.

Съдия от Върховния съд на Лос Анджелис постанови на 4 май, че Пит не може да принуди Джоли да предостави набор от лични имейли, свързани с продажбата на нейния дял във френската винарна, като застана на страната на актрисата, че кореспонденцията е защитена, съобщи Page Six.

„Това е важна победа за г-жа Джоли. Решението показва, че г-н Пит е прекрачил границите, когато е поискал достъп до очевидно поверителни документи. Това е част от поведението на г-н Пит да изисква контрол над всичко, свързано с Анджелина. Изключително сме доволни, че както Апелативният съд, така и първоинстанционният съд в крайна сметка сложиха край на това“, сподели адвокатът на Джоли, Пол Мърфи пред изданието.

Съдията отхвърли искането на Брад Пит без произнасяне по същество, което означава, че той може да повдигне въпроса отново по-късно.

Chateau Miraval е имение с площ от 1200 акра в Прованс, Франция. Винарната е известна с органичното си розе Miraval. Закупено от Пит и Джоли през 2011 г., то послужи като място за сватбата им, преди да се превърне в център на ожесточена съдебна битка след развода им.

Актьорът заведе дело през 2022 г., твърдейки, че бившата му съпруга е продала дела си в Miraval, въпреки предварителното споразумение, че никой от двамата няма да го направи без съгласието на другия. Джоли отрече това споразумение и отговори с контраиск, твърдейки, че Пит „води отмъстителна война“ срещу нея.

Решението на съда бележи най-новия обрат в дългогодишните усилия на звездата от „Ф1“ да получи достъп до кореспонденцията, свързана с продажбата дяла на Анджелина през 2021 г.

Брад Пит финализира развода с Анджелина Джоли през декември 2024 г. /БГНЕС