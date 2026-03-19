Киселова: Този парламент показа, че не е успял да преодолее кризите

Този парламент показа, че не е успял да преодолее кризите, се казва в декларация на парламентарната група „БСП-Обединена левица“, прочетена от председателя ѝ Наталия Киселова.

Днес е последното редовно пленарно заседание на 51-вото Народно събрание преди началото на предизборната кампания.

Киселова посочи, че кризата е започнала през 2016 г. с искане за радикална реформа в политическата система. Кризата продължи с опита да бъде приета изцяло нова Конституция през 2020 г., в която да бъдат заличени постиженията на съвременната демократична, социална и правова държава, отбеляза тя. И добави, че кризата е продължила с поредица от избори между 2021 г. и 2024 г. - толкова избори, колкото сме провели между 1991 г. и 2009 г.. Кризата не си е отишла, беше затихнала за малко и този парламент показва, че не е успял да преодолее кризите, посочи Киселова.

Днес сме на прага на поредните предсрочни избори и това, което очакват българските граждани, е да чуят как всеки от нас си представя България след влизането в еврозона. Преди 35 години пътят към Европа беше общ консенсус. През 2005 година консенсусът беше препотвърден. В 2025 година за трети път България каза "да" на европейското си бъдеще, се посочва в декларацията Днес на прага на предсрочните парламентарни избори пред България стоят няколко задачи - най-вече българските граждани да живеят по-добре, демократичната, социална и правилна държава да бъде изпълнена със съдържание, услугите да не изглеждат заменени от благата, защото здравеопазването, образованието, правосъдието не са стока, не са услуга, а част от това, което прави живота на всеки българин достоен, изтъкна Киселова.

И ако българската народност е била формирана през IX век, българската нация през XIX, днес българската нация има право да живее по-добре - отвъд популизма, лъжите, корупцията. Една друга България е възможна, смятат от левицата. И тя ще бъде възможна тогава, когато езикът на омразата престане да бъде наше ежедневие. Тогава, когато популизмът си отиде и се върнат политиците, които говорят истина, посочи още Киселова.

Една друга България е възможна. По-справедлива, солидарна и свободна, завърши декларацията на ПГ "БСП-Обединена левица".