Наталия Киселова за Сарафов: Има пропукване в прокуратурата, може би ще има промяна

„Мисля, че има пропукване в прокуратурата, в рамките на която има разумни хора, които биха искали да работят при друг климат. Може би ще има промяна.“ Това заяви председателят на парламентарната група на „БСП-обединена левица“ доц. Наталия Киселова в пред NOVA.

По думите ѝ резултатът от заседанието на Висшия съдебен съвет е очакван. Според нея оттук нататък са възможни различни процедури, с които да се прескочи мандата на служебния кабинет за решаване на казуса с и.ф. главен прокурор Борислав Гуцанов.

„Аз лично съм противник на тези временно изпълняващи, защото се вижда, че това може да надхвърля разумен срок“, допълни доц. Киселова.

Конституционалистът коментира и казуса с обвинения български европейски прокурор, като според нея това сериозен удар по имиджа на нашето правосъдие, прокуратура, както и на България като цяло.

„Служебният кабинет има кратък хоризонт и той трябва да бъде използван за намаляване на напрежението, а не да го покачва“, каза още Наталия Киселова. Тя изрази надежда правителството с действия да покаже, въпреки партийната оцветеност на негови членове, че е то е правителство на всички, а не само на една определена коалиция.

„Всички се бяха вторачили в БСП-ОЛ и не видяха, че в паниката си, че левицата може да подкрепи ветото, народни представители от ДПС-НН гласуваха за неговото преодоляване“, обърна внимание доц. Киселова по повод на повторното гласуване на промените в Изборния кодекс и допълни: „Kолегите от нашата група, които не се съобразиха с партийното решение ще понесат своите последствия, но гласовете дойдоха от другаде.“

Според нея след избора на Крум Зарков за председател на БСП, вече не се говори дали левицата ще влезе в следващия парламент, а с колко. „Дадохме си сметка за грешките, които ни доведоха до това положение и в следващите седмици на кампания ще покажем освежено лице. Мисля, че ще се представим достойно“, заключи Наталия Киселова.