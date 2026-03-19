Няма преговори: Асен Василев не е говорил с Румен Радев от 2022 г.

“Първа политическа сила не е Румен Радев, а хората, които ще гласуват, но не са решили за кого”, каза лидерът на ПП Асен Василев.

Според него е важно хората да имат право на свободен избор - да го направят сами, а не някой да ги заплашва.

Василев е откровен, че не е подредил листите на ПП-ДБ и обясни: “Различните партии излъчват кандидати за определени места. Начинът, по който се подреждат в листите, е описан в нашия устав и се спазва до последната запетайка. Областните ни организации излъчват кандидати. След това Националният съвет утвърждава листите”.

“Мисля, че листите са доста силни. Дават ясна заявка за включване и на хора от протеста. Имаме и такива, които са подадени от Съюза на слепите и Съюза на инвалидите. Двама водачи са от мюсюлманската общност”, каза още кандидатът за народен-представител.

Василев подчерта, че “Демократична България” сама е взимала решение за водачите на листите.

"Казусът с Явор Божанков е решение на нашия Национален съвет още от януари. Много се радвам, че колегите от "Демократична България" го уважиха”, добави бившият финансов министър.

Лидерът на ПП смята още, че "тези избори са уникален шанс за първи път ГЕРБ и "Новото начало" да имат под 80 депутати от 2009 година”.

"Трябва да има 160 гласа, с които да се избере нов Висш съдебен съвет, нов Инспекторат към Висшия съдебен съвет и веднъж завинаги да се ликвидира корупцията. Предлагаме Протокол за ликвидация на корупцията, който има много конкретни стъпки”, каза още Василев.

Пред БНР той каза, че коалицията не води преговори с Румен Радев. "С господин Радев не съм говорил сигурно от 2022 година. Нека да видим програмата. Видях листата в Хасково. Имам силни съмнения, че част от депутатите, които ще влязат, биха натиснали копчето за елиминирането на корупцията".

Лидерът на ПП още веднъж каза, че служебният кабинет е сформиран от премиера Андрей Гюров и ПП-ДБ не е повлияла под никаква форма.

“Има финансов министър, абсурд е да започна да му се меся”, завърши Василев.