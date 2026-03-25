Мащабни акции срещу купуването на гласове: десетки задържани и иззети хиляди евро

При операция по противодействие на престъпления против избирателните права на гражданите тази сутрин в Бургас бяха задържани шестима души. Установени са списъци с имена, за които има данни, че са във връзка с предстоящите избори. На един от адресите е открита сумата от 7000 евро. Това написа във Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Той допълва, че на пликовете е била написана сумата от 50 евро.

При друга операция, отново тази сутрин, в Лом е извършена проверка в частен дом и търговски обект, където са били намерени тетрадка с имена и числа. В спалнята на къщата са били открити 12 780 евро. Банкнотите са били предимно с номинал от 50 евро.

Задържани са 30 души по Закона за МВР във връзка с изборни нарушения, съобщи в понеделник заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев. Образуваните досъдебни производства са 53. Анчев добави, че 26 са дисциплинарни производства, които са разследвани по общия ред. По думите му, 27 са бързи производства.

Работим по сигнал, че в град Вълчедръм, обл. Монтана

Там се извършват действия с цел склоняване на граждани да упражняват избирателното си право на предстоящите избори за определена партия, посочва Кандев.

Той посочва още, че след проведените претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена, както и изписани числа. На друг адрес, свързан със случая, са намерени 24 500 евро. Собственикът не е могъл да даде обяснение за притежанието на сумата.

Работата по случая продължава.

Специализирана полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство се провежда в Разградско

В хода на акцията се извършват проверки на имоти, моторни превозни средства и места, за които има съмнения за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.

В операцията участват полицейски сили от различни структури на областната дирекция, както и екипи на жандармерията. Акцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на засилено полицейско присъствие в региона. Изградени са и контролно-пропускателни пунктове, където се извършва пълен контрол на преминаващите моторни превозни средства, допълват от ОД на МВР в Разград.

Такава акция в област Разград беше проведена и на 19 март. Преди дни и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев посочи, че са образувани са 57 разследвания, свързани с предстоящите избори.