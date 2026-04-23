Бойко Найденов: Няма как ръководството на прокуратурата да се самоизчисти

Смяната на Борислав Сарафов решава единствено проблема с внасянето на искания за възобновяване на дела и донякъде чувството за справедливост в обществото. Това заяви бившият зам.-главен прокурор и бивш ръководител на Националното следствие Бойко Найденов в предаването "Денят ON AIR".

Няма как ръководството на прокуратурата само да се самоизчисти, смята той.

"Такъв процес никога не е имало. Единственият вариант е чрез избор на нов ВСС да се постави началото на някакъв процес на проверка на хората, които в продължение на години нарушаваха закона. Трябва да се спазва законът, а законът се създава от НС", коментира гостът.

Беше недопустимо създаването на властови вакуум в прокуратурата в продължение на повече от година, смята Найденов.

"Хем изпълняваш функциите главен прокурор, хем не си такъв, защото реално не може да вършиш това, което законът те задължава. От друга страна просто някакъв процесуален инат да вземеш този пост", заяви бившият зам.-главен прокурор пред Bulgaria ON AIR.

Според него конституирането на нов ВСС и нов инспекторат би дало шанс да се започне нещо.

"Как ще завърши - никой не знае. Един такъв процес отнема много време. Установяването на истината, особено ако се намерят данни за извършени престъпления, ще отнеме още време. Ако някой утре бъде обвинен от обвинителите, то това не може да се реши в рамките на седмица, но това е добро начало", изрази мнение Найденов.

Той отбеляза увеличението на магистратите.

Попитан за ролята на Петьо Еврото и свързаните с него лица, Найденов коментира, че в рамките на проверка и сериозно изследване не е толкова трудно да се разбере.

"Този процес започна да се разкрива преди две години и досега нищо. Ако имаше някакви разследвания, те бяха смачкани, беше внесено обвинение, което така и не тръгва в съда. Ясно е, че това не работи. Трябва да се работи по нов начин", настоя още бившият ръководител на Националното следствие.