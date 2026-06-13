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Украйна удари пристанищен град, има жертва и ранени

Русия е атакувала 137 бензиностанции през последните два месеца

13.06.2026 | 08:32 ч. 12
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Един човек е убит, а трума са ранени при украинска атака с дронове тази нощ в района на руския пристанищен град на Азовско море Темрюк, обяви в приложението "Макс" губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев, цитиран от БТА.

"През изминалата нощ украински безпилотни летателни апарати атакуваха Темрюкски район. Паднали отломки от дронове причиниха пожар на морски терминал. За жалост има една жертва. По предварителна информация са ранени трима души - оказва им се помощ", информира Кондратиев.

По думите му за гасенето на пожара са мобилизирани 96 души с над 30 единици техника.

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Русие е атакувала 137 бензиностанции от април досега

Руските сили са учестили своите нападения срещу украински бензиностанции през последните два месеца, като от началото на април тази година са поразили най-малко 137 подобни съоръжения, предаде Укринформ.

Ударите са нанасяни най-често с дронове, посочва специализираният сайт "Нафторинок".

Силите на Москва атакуват и по време на зареждане на резервоарите, отбелязва медията.

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