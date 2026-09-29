Президентската кампания: Много от кандидатите говорят като министър-председатели

Намираме се в началото на предизборната кампания преди президентския вот на 25 октомври.

"Не мога да определя тази кампания като такава на иновативните и привлекателни послания. Има правила на правенето на послания. До момента се помни посланието на Иван Христанов. Много от кандидат-президентите говорят повече като министър-председатели", заяви политическият психолог проф. Антоанета Христова в "България сутрин".

Според нея очакванията са президентът да бъде много по-смел.

"Йотова не е с леки послания, съвсем различни са посланията при Гюров."

"Тази кампания започна някъде на 23 януари, когато г-жа Йотова стана президент. От Радев 9 години чувахме константно послание, много е важно институцията какъв източник на послание ще бъде. Президентът трябва да бъде коректив на властта", коментира политологът Атанас Радев за Bulgaria ON AIR.

Според него при това мнозинство в Народното събрание ролята на президента се превръща в символичен играч.

Проф. Христова отбеляза, че вицепрезидентът може да подобри общата картина, но и "да развали филма".

По думите ѝ, когато имаме силна неудовлетвореност от партиите в парламента, ролята на президента ще бъде "страшно важно".

"Той е най-силният авторитет. Ще бъде избран с най-много легитимен политически вот. Ще има възможността да изрази идеята, че е обединител на нацията", подчерта проф. Христова.

Атанас Радев вижда много активно кандидатите за вицепрезиденти да участват в кампания, което е незапомнено досега.

"Вицепрезидентът е най-сладката работа. Да ходиш по събития, да помилваш някого... На президента в парламентарен модел не му е работа да е толкова силен. Виждаме ясно Йотова как се държи като президент, още повече как тя говори френски пред ООН. Ще е много тежко на следващия президент, трябва да се обясни, че президентът няма власт", каза още политологът.

"Все още сме в сериозна криза. Точно тогава се натрупва достатъчно енергия за промяна. Такава енергия има в България и се очаква реорганизация. С много големи съмнения съм към президентската република, но това не значи, че хората няма да я приемат. Парламентарната организация в България ни показва криза след криза", обясни проф. Христова.

Тя е на мнение, че машинното гласуване ще спре много хора да упражнят правото си на вот и ще видим ниска избирателна активност.

Радев смята, че балотажът е ключовият разговор и възможност за договаряне.

"Г-жа Йотова е направила мостове между различните партии. Постлала си е да търси подкрепа от електората на ГЕРБ", отбеляза той.