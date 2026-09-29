Месец до изборите, но готови ли са машините?

По-малко от месец до изборите за седмия президент на България. В секциите с над 300 избиратели вотът ще бъде машинен. Всички 12 800 устройства трябва да преминат през диагностика и профилактика.

И точно тук започва по-важният разговор.

Защото проблемът на тези избори вече не е просто дали вярваме на машините, а дали държавата е изградила система, която не изисква доверие на сляпо. Изборният закон отново беше променен близо до вота, част от процедурите се доуточняват от ЦИК, а експерти предупреждават за неуредени ситуации - например когато машината запише гласа, но не отпечата разписка или я отпечата частично.

Рискът е правилата да оставят място за различни тълкувания, администрацията да реагира различно в различни секции и всяка техническа грешка да бъде превърната в политическо доказателство за манипулация. Нов състав на ЦИК организира първите си национални избори, решения вече се коригират, а върху секционните комисии пада още по-голяма отговорност.

Защото изборите не са надеждни, когато някой ни уверява, че системата работи. Надеждни са, когато всеки резултат може да бъде проверен, всяко разминаване - обяснено, а всяка грешка - проследена.

Дебат по темата в студиото на “Директно“ с изборния експерт Стоил Стоилов и Цветелина Пенева, член на Обществения съвет към ЦИК.

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