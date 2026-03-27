Керемедчиев: САЩ и Иран водят тайни преговори, Тръмп говори повече

Според бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев Иран и САЩ водят тайни преговори. Посланията в световните медии обаче са противоречиви - Тръмп твърди, че Иран се моли за мир. Тръмп дори даде нова отсрочка на страната до 6 април.

“Много предпазливи преговори от страна на Иран, тъй като след унищожаване на може би почти цялото ръководство на страната в момента Революционната гвардия е тази, която захвана контрола върху страната”, на мнение е Керемедчиев.

Според него военните в Иран ръководят както вътрешната, така и външната политика. Експертът е на мнение, че в момента имаме по-скоро военно положение в Иран.

Керемедчиев отбеляза и някои опити за дипломатически проблясъци. “Президентът Пезешкиан се извини на съседните държави за ударите, които бяха извършени срещу тях, но той много бързо беше прибран, така да се каже, спря своите изказвания, което показва, че всички опити за някакъв диалог в момента се прекратяват от страна на хардлайнерите”.

Пред bTV бившият зам.-министър каза, че по всичко изглежда преговорите, които се водят са тайни, а Тръмп говори повече, отколкото реално трябва.

“Посредниците са Пакистан и по всяка вероятност Турция, но най-вече Пакистан. Само да отбележим, че Пакистан има споразумение със Саудитска Арабия за взаимна защита и отбрана. Така че Пакистан има наистина решаваща роля в момента в тези преговори, защото като мюсюлманска държава има контакти и обща граница с Иран,“ обясни Керемедчиев и подчерта, че хутите се въздържат от започване на бойни действия.

“Иран няма да ескалира повече първи конфликта, но ако САЩ ескалират конфликта от гледна точка на превземането на остров Харг, който е ключов за икономиката на Иран – Иран ще направи всичко възможно да отговори“ предупреди бившият заместник-министър.

Според него САЩ и държавите от Персийския залив вече изявиха официално желанието си да продължат бойните действия, тъй като не искат да видят Ормузкия проток изцяло под ирански контрол.