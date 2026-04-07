Колко ще струва великденска трапеза тази година при съседите?

Великденската трапеза тази година ще е по-скъпа и за съседните страни - Гърция и Румъния.

Тазгодишната традиционна великденска трапеза в Гърция излиза осезаемо по-скъпо, показват данни от проучване на Генералната федерация на потребителите в Гърция (ИНКА), цитирани от местни медии.

Проучването на цените на пазара в седмицата преди Великден показва разход от 412 евро за продукти, предназначени за шест до осем души, което е ръст от 14 до 20 процента спрямо 2025 г., когато сумата е била 361,95 евро. Увеличението е с около 50 евро.

Според данните килограм агнешко месо струва между 14 и 16 евро в провинцията, но в Атина и Солун цената може да достига до 18 евро, а понякога и повече. Традиционното за гърците ястие кокореци – приготвено от агнешки или ярешки дреболии, излиза около 24 евро за килограм и половина.

Проучването дава информация и за цената на зеленчуците. Връзка маруля се продава за 1 евро; килограм домати - 3,20 евро; килограм краставици – 0,90 евро; пресен лук – 0,95 евро. Традиционната гръцка разядка дзадзики струва 4,90 евро за килограм; килограм сирене фета – 14 евро; яйцата за боядисване вкъщи плюс боята излизат 15,60 евро за 20 броя. Хлябът се продава за 2,40 евро.

Данните показват също и поскъпване на традиционния козунак, като килограм от него може да достигне 22 евро.

В проучването са обхванати и други видове разходи, като например въглища за скара. Посочва се, че чувал от 20 килограма дървени въглища достига цена от 36 евро. Включени са също и цените на алкохола, безалкохолните напитки, зехтина, електрическата енергия, необходима за приготвяне на храната и други разходи, посочва кореспондентът на БТА.

Румънците пък ще посрещнат най-скъпия Великден досега, показват оценките на местни икономисти. Според експертите основни причини за поскъпването са високата инфлация, повишените цени на традиционните продукти и поскъпналите горива заради кризата в Близкия изток.

Яйцата са поскъпнали с 14 процента в сравнение с миналата година, съобщават местните медии в свои репортажи по темата. В големите вериги магазини средната цена на едно яйце в момента излиза около 1 лея или 0,20 евроцента, ако се закупи голяма кора от 30 броя, провери на място кореспондентът на БТА.

Цената на 10 яйца варира между 12 и 23 леи (2,35 и 4,51 евро), боядисаните яйца са внос от Австрия и Нидерландия и са по-скъпи - между 22 и 26 леи (4,32 и 5,10 евро).

В по-широк диапазон са цените на козунаците румънско производство – най-евтиният е 13 леи (2,55 eвро), най-скъпият - 41 леи (8,04 евро). В традиционните фурни и сладкарници цената на сладкото печиво започва от 40 леи (7,85 евро) и достига 120 леи (23,54 евро).

Най-скъпият артикул в традиционното меню за великденските празници остава агнешкото месо. На пазарите и в магазините килограм от него се продава между 55 и 65 леи (10,79 и 12,75 евро).

Пресните зеленчуци за салата са сравнително достъпни. Стрък зелена салата се продава за 2,49 леи (0,49 евро), връзка зелен лук излиза 1,49 леи (0,29 евро), репичките са по 1,69 леи (0,33 евро).

Между 500 и 1000 леи (98 и 196 евро) ще похарчат румънците за Великден, съобщава вестник „Адевърул“, като се позовава на Индекса на потребителите. Общо 40 процента очакват по-високи разходи за празника, отколкото през 2025 г.

„Румънците са по-пестеливи по Великден, отколкото по Коледа. Според последния финансов сезонен барометър само 20 процента от тях планират да пазаруват повече през този период. За сравнение по време на зимните празници този показател е бил 63 на сто“, посочват авторите на проучването.