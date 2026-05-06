Сребърна пара, жълт конец, трендафил - какви са поверията за късмет на Гергьовден

На 6 май църквата чества свети Георги Победоносец – един от най-почитаните светци от Източното православие. Син на богати родители християни, той става страстен привърженик на Христовата вяра. Като неин защитник е жестоко изтезаван и обезглавен. Георги се превръща в образец на „идеалния воин-християнин“ и светец-покровител на войната и войската.
Ето кои са поверията за Гергьовден, завещани от дедите ни, припомня Bulgaria ON AIR:
На всеки традиционен български празник се приготвя специална обредна пита. Гергьовден не прави изключение. Вечерта преди празника започва обредно приготвяне на питата. Замесва се в чисти нощви с мълчана вода. Жената трябва да е празнично облечена и накичена със зелена китка. По време на месене се остъргват нощвите със сребърна пара или гривна, готовото тесто се покрива с женска риза – за да се раждат женски агънца, а най-отгоре се поставя китка.
На Гергьовден може да се направи ритуал с конци. Момите връзват на трендафила жълт конец, а на ръката червен. На сутринта конците се разменят три пъти. Вярва се, че чрез трендафила болестите си отиват.
На Гергьовден за овчарите и говедарите се приготвят специални кравайчета. Носят им се на кошарите, обикаля се с тях три пъти за предпазване от магии и болести.
Къпане в сутрешна роса – според традицията сутрин преди първи петли хората излизат на полето, за да се „къпят“ в утринната роса. Вярва се, че на Гергьовден росата е благословена и който се къпе в нея, ще бъде здрав през цялата година. Ако до дома на хората има рекичка, поточе или друг естествен воден източник, може там да се изкъпят.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.