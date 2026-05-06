Лъв XIV към Тръмп: Моята мисия е мирът

Папа Лъв XIV отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана - кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва, или не.

Aгенция "Ватикан нюз" предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв XIV отговорил на въпроси на представители на медиите като е коментирал последните критични изявления на американския президент:

"Мисията на Църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината."

Папата изтъква, че

"Църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години,

така че няма съмнение в това" и подчертава, че се надява да бъде чут "заради ценността на Божието Слово", предава БТА.

Относно срещата си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, насрочена за четвъртък, 7 май, Светият отец изразява надежда, че това ще бъде "добър диалог", до който ще се стигне "с доверие" и "откритост", за да "се разберем добре".

"Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим...", завършва коментара си папа Лъв XIV , цитиран от информационните агенции.