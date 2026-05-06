Дойде ли мирът в Иран? Тръмп прекрати операцията "Проект Свобода"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че ще спре операцията "Проект Свобода" по военното ескортиране на кораби през Ормузкия проток, залагайки на "голям“ напредък към всеобхватно споразумение с Иран, предаде Ройтерс.

Преди това американският държавен секретар на САЩ Марко Рубио очерта действията по операцията, започнали в понеделник, в помощ на блокираните от силите на Техеран търговски плавателни съдове в Персийския залив.

Ормузкият проток на практика е затворен от началото на конфликта,

започнал на 28 февруари тази година с американско-израелските удари по Техеран. Така бяха блокирани 20 процента от доставките на петрол в световен мащаб. По този повод Рубио отбеляза, че споменатата първа военна операция на САЩ под наслов "Епична ярост" (известна още като "Епичен гняв") е приключила, предаде БТА.

"Стигнахме да съгласие (с Иран - бел. ред.), че успоредно с оставането на блокадата в сила, "Проект Свобода" ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението маже да бъде финализирано и подписано", заяви Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".

Ройтерс отбелязва, че за момента няма реакция от Техеран. От друга страна Белият дом не отговори на запитване на агенцията за това какъв е напредъкът и колко дълго по "Проект Свобода" няма да се действа от страна на САЩ. Рубио заяви по-рано и че Иран няма капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток.

"Операция "Епична ярост“ приключи“, обяви Рубио.

Една от основните цели на Тръмп при започването на военни удари срещу Иран беше да гарантира, че Техеран няма да разработи ядрено оръжие - нещо, към което Техеран отрича да се стреми.

Докато Рубио говореше в Белия дом, британската агенция за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че товарен кораб е бил ударен от снаряд в Ормузкия проток. Допълнителни подробности за инцидента не бяха изнесени.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет от своя страна каза вчера, САЩ успешно са осигурили път през протока и че стотици търговски кораби се редят на опашка, за да преминат по него. Той напомни, че четириседмичното примирие с Иран не е приключило.

"В момента прекратяването на огъня със сигурност е в сила, но ще наблюдаваме ситуацията много, много внимателно“, обърна внимание Хегсет.

Малко след като Хегсет се изказа, Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че противовъздушната отбрана на емирствата се

опитва да отблъсне атаки с ракетни и дронове от Иран,

въпреки че висшето военно командване на Иран отрече да е извършвало атаки.

Министерството на външните работи на ОАЕ заяви, че атаките са сериозна ескалация на напрежението и представляват пряка заплаха за сигурността на страната, добавяйки, че емирствата си запазват "пълното и легитимно право“ на отговор.

Иранското външно министерство отхвърли изявленията на Абу Даби, заявявайки, че действията на въоръжените му сили са били насочени единствено към отблъскване на американската агресия.